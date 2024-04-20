Атака Израиля на Иран: СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной РЛС

Во время воздушной атаки на Иран прошлой ночью, армия Израиля повредила радиолокационную систему возле аэропорта города Исфахан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В распоряжение агентства попали спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения после израильского удара по этому району ночью.

Дополнительные спутниковые снимки радара с синтезированной апертурой также свидетельствуют о том, что объектом обстрела была радиолокационная станция вблизи аэропорта Исфахана.

Снимки радара с синтезированной апертурой Umbra, полученные в 0648Z 19APR2024, демонстрируют повреждения иранской батареи стратегических зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 в Исфахане с 15APR2024. На снимках виден поврежденный радар обнаружения цели 30N6E, который все еще находится на стационарной стойке радара.

В то же время, другие компоненты системы батареи были вывезены с полигона. Их статус и местонахождение пока неизвестны. Высокопоставленный американский военный источник в разговоре с FOX News отметил, что "израильтяне попали в то, во что намеревались попасть".

Фото: Chris Biggers (twitter.com/CSBiggers)