Атака Израиля на Иран: СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной РЛС
Во время воздушной атаки на Иран прошлой ночью, армия Израиля повредила радиолокационную систему возле аэропорта города Исфахан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В распоряжение агентства попали спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения после израильского удара по этому району ночью.
Дополнительные спутниковые снимки радара с синтезированной апертурой также свидетельствуют о том, что объектом обстрела была радиолокационная станция вблизи аэропорта Исфахана.
Снимки радара с синтезированной апертурой Umbra, полученные в 0648Z 19APR2024, демонстрируют повреждения иранской батареи стратегических зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 в Исфахане с 15APR2024. На снимках виден поврежденный радар обнаружения цели 30N6E, который все еще находится на стационарной стойке радара.
В то же время, другие компоненты системы батареи были вывезены с полигона. Их статус и местонахождение пока неизвестны. Высокопоставленный американский военный источник в разговоре с FOX News отметил, что "израильтяне попали в то, во что намеревались попасть".
Фото: Chris Biggers (twitter.com/CSBiggers)
Атака Израиля на Иран
В ночь на 14 апреля Иран масштабно атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Цели запускались с территории Ирана и марионетками иранского режима с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена. Большинство ракет и дронов были успешно сбиты силами израильской ПВО.
Атака стала ответом Тегерана на удар израильтян по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля, во время которого погибло несколько иранских генералов Корпуса стражей исламской революции.
Утром 19 апреля армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по Ирану в ответ на масштабную атаку. ЦАХАЛ ударил ракетами и дронами по территории военной базы возле города Исхафан.
Согласно сообщению телеканала ABC, предполагаемый израильский удар под Исфаханом был нацелен на радиолокационную систему, которая была частью системы противовоздушной обороны иранского ядерного объекта в Натанзе.
Соединенные Штаты не поддержали планы Израиля ударить по Ирану в ответ на недавний массированный обстрел.
Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать ракетную атаку Израиля на Иран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.