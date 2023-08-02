Атака на Ізмаїл. Постраждали десятки тисяч тонн зерна для Африки, Китаю, Ізраїля

"Росіяни завдали ударів по складам та елеваторам з зерном - пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль", - повідомив Кубраков.

Фото: росіяни знищили десятки тонн зерна в Ізмаїлі (facebook.com oleksandr.kubrakov)

За його словами, найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. В цьому порту пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість та рішучість – це доля сильних", - підкреслив міністр.

Кубраков також додав, що українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому, за його словами, будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі.

Атака дронів

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.