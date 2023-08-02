Атака на Измаил. Пострадали десятки тысяч тонн зерна для Африки, Китая, Израиля

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль", - сообщил Кубраков.

Фото: россияне уничтожили десятки тонн зерна в Измаиле (facebook.com oleksandr.kubrakov)

По его словам, наибольшим разрушениям подвергся порт Измаил. В этом порту поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

"Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты - угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка - сохраненная жизнь. Скорость и решительность - это удел сильных", - подчеркнул министр.

Кубраков также добавил, что украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не может быть заменено ни одной другой страной. Именно поэтому, по его словам, любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире.

Атака дронов

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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