Атака Ірану проти Ізраїлю не відверне увагу США і країн Заходу від України, - ISW

Російські військові блогери припустили, що загроза воєнної ескалації на Близькому Сході, відверне увагу країн Заходу від України та від надання Києву необхідної оборонної допомоги. Однак здатність Сил оборони відбивати атаки Росії напряму буде залежати від поновлення військової допомоги США для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські блогери 13 і 14 квітня вдалися до злагодженої інформаційної операції, стверджуючи, що західні ЗМІ поступово перестануть висвітлювати війну в Україні, оскільки увага Заходу переключиться на ризик ескалації на Близькому Сході. Вони також припустили, що США та інші західні союзники України, можуть почати зволікати з поставками військової допомоги Києву, оскільки Захід почне віддавати пріоритет допомозі Ізраїлю.

Деякі російські військові блогери особливо зловтішалися з того, що якщо Україна не отримає додаткові західні системи протиповітряної оборони, російські безпілотники і ракети "безпечно кружлятимуть" у повітряному просторі, проти чого вже ніхто не буде заперечувати у світі.

У звіті нагадали, що російські військові блогери та кремлівські чиновники, включно з речником Кремля Дмитром Пєсковим, висловили подібні сподівання після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Суттєві затримки з наданням військової допомоги з боку США уже призвели до дефіциту українських запасів ракет і боєприпасів для протиповітряної оборони. Це перешкоджає здатності ЗСУ захищатися від російських наступальних операцій на фронті, а також від безпілотних і ракетних ударів по тилових районах, створюючи можливості, які російські збройні формування активно експлуатують", - йдеться у звіті.

В Інституті припускають, що російський диктатор Володимир Путін діє, виходячи з припущення, що військова допомога США Україні надалі буде або відкладена, або припинена назавжди. Тож будь-які докази, що підтверджують це припущення, заохочуватимуть зусилля Росії, спрямовані на те, щоб довести українські сили до межі їхньої витривалості на полі бою та у глибоких тилових районах.

"За оцінками ISW, здатність України захищатися від російських наступальних операцій та ударної кампанії Росії значною мірою залежить від продовження безпекової допомоги з боку США. Чим довше українські війська будуть недостатньо забезпечені, тим важче їм буде захиститися від наступальних операцій РФ", - йдеться у звіті.