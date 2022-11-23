Атака Ірану на ізраїльський танкер: ВМС США виявили уламки "Шахеда"

П'ятий флот ВМС США, що базується у Бахрейні, опублікував подробиці свого розслідування нападу.

У ньому йдеться, що безпілотник проробив 76-сантиметрову дірку в задній частині корабля. Вибух пошкодив корабельний котел, резервуар для питної води та рятувальний пліт.

"Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він поставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході", - заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред.

В останні роки у водах Перської затоки відбувалися напади на танкери, які відбувалися під час загострення регіональної напруги у відносинах з Іраном.

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором, яким керує підконтрольна Ізраїлю компанія Eastern Pacific Shipping.

Компанія заявила, що були незначні пошкодження корпусу, але не було витоку.

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