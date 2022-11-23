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Атака Ирана на израильский танкер: ВМС США обнаружили обломки "Шахеда"

Фото: Иранский дрон Шахед атаковал израильский танкер (BOB ADMAS / atalayar.com)
Автор: Артур Родивилов

Анализ обломков показал, что тот же тип иранского беспилотника, который Тегеран поставил России для войны в Украине, был использован для нападения на коммерческий танкер у побережья Омана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, опубликовал подробности своего расследования нападения.

В нем говорится, что беспилотник проделал 76-сантиметровую дыру в задней части корабля. Взрыв повредил корабельный котел, резервуар для питьевой воды и спасательный плот.

"Иранское нападение на коммерческий танкер, проходящий через международные воды, было преднамеренным, вопиющим и опасным, поскольку оно поставило под угрозу жизнь экипажа корабля и дестабилизировало безопасность на море на Ближнем Востоке", - заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Брэд Купер.

В последние годы в водах Персидского залива происходили нападения на танкеры, которые происходили во время обострения региональной напряженности в отношениях с Ираном.

Напомним, на прошлой неделе Израиль обвинил Иран в нападении на танкер Pacific Zircon под либерийским флагом, которым управляет подконтрольная Израилю компания Eastern Pacific Shipping.

Компания заявила, что были незначительные повреждения корпуса, но не было утечки.

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