UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі: цілі пішли на дно

Архівне фото: в ГУР заявили про знищення двох десантних кораблів у Криму (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Операція розвідників пройшла успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ Росії - знищені.

Фото: Результати операції (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Згідно з отриманими новими розвідданими, поразки зазнали два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна".

"Унаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - відразу, "Серна" - ще безуспішно поборолася за живучість, але теж затонула", - додали в ГУР.

Нічні вибухи в Криму 10 листопада

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Згодом в коментарі РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що в селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, а втрати в особовому складу росіян уточнюються.

Потім в Головному управління розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрымВійна в Україні