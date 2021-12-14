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Атака на границу Польши: мигранты повредили полицейские авто

Автор: Иванна Шовкун

13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польской полиции в Twitter.

Инцидент произошел около 20:00 в понедельник в районе Вульки Тереховской. Границу охраняли десятки полицейских из разных городов Польши. Они пытались сдержать мигрантов, которые атаковали их камнями.

"В польских полицейских были брошены камни, к счастью, никто из офицеров не пострадал. В результате этого нападения у нас есть пять автомобилей, поврежденных каменными ударами", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Также, по данным пограничной службы Польши в Twitter, за сутки 80 мигрантов пытались перейти границу ЕС из Беларуси.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 20 человек насильственно форсировала границу", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря в Польше зарегистрировали новые попытки прорыва границы со стороны Беларуси. 60 мигрантов пытались попасть на территорию ЕС около охраняемого участка в Мельнике.

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Польша