Атака на границу Польши: мигранты повредили полицейские авто

13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польской полиции в Twitter.
Инцидент произошел около 20:00 в понедельник в районе Вульки Тереховской. Границу охраняли десятки полицейских из разных городов Польши. Они пытались сдержать мигрантов, которые атаковали их камнями.
"В польских полицейских были брошены камни, к счастью, никто из офицеров не пострадал. В результате этого нападения у нас есть пять автомобилей, поврежденных каменными ударами", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.
Также, по данным пограничной службы Польши в Twitter, за сутки 80 мигрантов пытались перейти границу ЕС из Беларуси.
"На участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 20 человек насильственно форсировала границу", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря в Польше зарегистрировали новые попытки прорыва границы со стороны Беларуси. 60 мигрантов пытались попасть на территорию ЕС около охраняемого участка в Мельнике.