Атака на кордон Польщі: мігранти пошкодили поліцейські автомобілі

Інцидент стався приблизно о 20:00 у понеділок в районі Вульки Тереховської. Кордон охороняли десятки поліцейських з різних міст Польщі. Вони намагалися стримати мігрантів, які атакували їх камінням.

"У польських поліцейських було кинуто каміння, на щастя, ніхто з офіцерів не постраждав. Внаслідок цього нападу ми маємо п'ять автомобілів, пошкоджених кам'яними ударами", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.

Також, за даними прикордонної служби Польщі у Twitter, за добу 80 мігрантів намагалися перейти кордон ЄС із Білорусі.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемші, група з 20 осіб насильно форсувала кордон", - йдеться у повідомленні.