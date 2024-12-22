Атака на Ємен: двох пілотів ВМС США було збито власним крейсером

У неділю двох пілотів ВМС США було збито над Червоним морем. Інцидент стався внаслідок "дружнього вогню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака. Один з льотчиків отримав незначні травми.

Однак збиття підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через триваючі атаки на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів. Причому це сталося попри патрулювання району американськими та європейськими військовими коаліціями.

Видання пише, що паралельно в момент інциденту, американські військові завдавали авіаударів по єменських повстанцях-хуситах. При цьому Центральне командування збройних сил США не уточнило, у чому полягала їхня місія.

Також AP зазначає, що командування визнало входження на Близький Схід авіаносця Truman, з якого злітали літаки - лише 15 грудня. Але не уточнило, що судно і його бойова група перебували в Червоному морі. Про ураження літака було сказано наступним чином.

"Ракетний крейсер USS Gettysburg, що входить до ударної групи авіаносця USS Harry S. Truman, помилково відкрив вогонь по винищувачу F/A-18 і вразив його", - заявили в Центральному командуванні.

За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до "Червоних пастухів" 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Океана, штат Вірджинія.

ЗМІ пише, що не одразу стало зрозуміло, як Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ж ракету, особливо якщо врахувати, що кораблі в бойовій групі пов'язані як радіолокаційним, так і радіозв'язком. Але Центральне командування заявило, що військові кораблі та літаки раніше збили кілька безпілотників хуситів і протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями. Раніше ворожий вогонь з боку хуситів давав морякам лише кілька секунд для ухвалення рішень.

Також AP додало, що з моменту прибуття авіаносця Turman, США посилили свої авіаудари по хуситах, і крім того, ракетні обстріли Червоного моря та прилеглих територій. Однак присутність американської групи військових кораблів може спровокувати відновлення атак з боку повстанців, як це було з есмінцем USS Dwight D. Eisenhower минулого року. Це розгортання ознаменувало те, що ВМС описали як найінтенсивніші бойові дії з часів Другої світової війни.