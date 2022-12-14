Атака дронів на Київ: що відомо

Оновлено 08:36. Повітряні сили підтвердили збиття 10 дронів.

"14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ударні БПЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

"Радіолокаційними засобами виявлено більш як десять баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "Шахедів" противника!" - повідомили військові.

Втім, у Повітряних силах попереджають, станом на 8:10 бойова робота ще триває. Тож громадян закликають дотримуватися правил безпеки у регіонах, де оголошено повітряну тривогу!

Як повідомили в КМВА, станом на 08:00 ППО збила над Києвом та в області 11 дронів "Шахед".

Тим часом в Офісі президента опублікували перші фото наслідків атаки дронів.

"Дякуємо силам ППО за роботу! Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок. Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!" - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Фото: перші кадри наслідків атаки Києва та області (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Як повідомила ЗМІ речниця ДСНС Світлана Водолага, внаслідок падіння уламку від дрона в Києві люди не постраждали.

Щодо пошкоджень, то влада вже раніше повідомила, що попередньо уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Зазначимо, що про вибухи в Шевченківському районі писав і мер міста Віталій Кличко.

У самому районі столиці силами ППО збито 10 "Шахедів".

При цьому очільник Київської області також попередив про ранкову атаку на регіон.

"Ранок в столиці та Київській області почався атакою РФ дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області. Повітряна тривога триває. Небезпека залишається. Перебувайте в укриттях. Росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня", - написав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві та області, а крім того у Вінницькій та Житомирській областях було оголошена повітряна тривога.

Після чого в Києві жителі почули вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі, а згодом стало відомо про наліт іранських дронів.

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