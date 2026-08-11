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Атака дронів зупинила найбільший нафтохімічний комплекс Росії в Тобольську, - Reuters

17:56 11.08.2026 Вт
2 хв
Пошкодження виявилися достатніми, щоб підприємство зупинило виробництво
aimg Марія Науменко
Атака дронів зупинила найбільший нафтохімічний комплекс Росії в Тобольську, - Reuters Фото: нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську (Getty Images)
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Російський нафтохімічний комплекс "Сибур-ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області зупинив роботу на невизначений термін після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох джерел видання, комплекс зазнав пошкоджень у результаті атаки безпілотника в понеділок, 10 серпня.

Один зі співрозмовників зазначив, що підприємство, яке є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу, зупинили на невизначений термін. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки.

На можливі перебої в роботі підприємства вже вказують і дані біржі. У вівторок на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі не виставили на продаж жодних обсягів скрапленого газу для відвантаження з тобольського пункту.

Раніше цього року з нього регулярно продавали близько 4 тисяч метричних тонн технічної суміші пропану та бутану на добу.

За даими галузевих джерел Reuters, "ЗапСибНефтехим" виробляє близько 6 млн метричних тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% від загального обсягу його виробництва в Росії.

Водночас значна частина продукції підприємства використовується не для продажу на ринку. За оцінками учасників галузі, близько половини виробленого на заводі скрапленого газу є сировиною для нафтохімічного виробництва на інтегрованому комплексі "Сибур" у Тобольську.

Таким чином, тривала зупинка підприємства може позначитися не лише на поставках скрапленого газу, а й на роботі пов'язаних із ним нафтохімічних виробництв.

Нагадаємо, українські дрони уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, безпілотники подолали до цілі понад 2000 км.

У ССО повідомляли, що після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування.

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Російська Федерація Україна Дрони
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