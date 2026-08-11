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Атака дронов остановила крупнейший нефтехимический комплекс России в Тобольске, - Reuters

17:56 11.08.2026 Вт
2 мин
Повреждения оказались достаточными, чтобы предприятие остановило производство
aimg Мария Науменко
Атака дронов остановила крупнейший нефтехимический комплекс России в Тобольске, - Reuters Фото: нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске (Getty Images)
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Российский нефтехимический комплекс "Сибур-ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области остановил работу на неопределенный срок после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех источников издания, комплекс получил повреждения в результате атаки беспилотника в понедельник, 10 августа.

Один из собеседников отметил, что предприятие, являющееся крупнейшим в России заводом по сжижению нефтяного газа, остановили на неопределенный срок. Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные последствия атаки.

На вероятные перебои в работе компании уже указывают и данные биржи. Во вторник на Санкт-Петербургской международной товарной бирже не было выставлено на продажу никаких объемов сжиженного газа для отгрузки с тобольского пункта.

Ранее в этом году регулярно продавали около 4 тысяч метрических тонн технической смеси пропана и бутана в сутки.

По данным отраслевых источников Reuters, "ЗапСибНефтехим" производит около 6 млн метрических тонн сжиженного нефтяного газа в год. Это примерно 40% общего объема его производства в России.

В то же время, значительная часть продукции предприятия используется не для продажи на рынке. По оценкам участников отрасли, около половины производимого на заводе сжиженного газа является сырьем для нефтехимического производства на интегрированном комплексе "Сибур" в Тобольске.

Таким образом, продолжительная остановка предприятия может сказаться не только на поставках сжиженного газа, но и работе связанных с ним нефтехимических производств.

Напомним, украинские дроны поразили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ. По данным Сил специальных операций ВСУ, беспилотники преодолели более 2000 км.

В ССО сообщалось, что после удара на территории комплекса зафиксировали пожары и разрушения.

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