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Атака дронів. Українців попередили про загрозу нових ударів

Фото: іранський дрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Увага! В Дніпропетровській області повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перейти в укриття.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.

"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".

"Можливі прольоти над територією району та звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.

Оновлено 20:25

Кім пояснив, що це "це їхня запланована 3-я хвиля".

Оновлено 20:30

Глава Миколаївської області повідомив, що попередньо було збито два ворожих дрони.

Оновлено 20:39

Кім повідомив про три збитих дрони в регіоні.

Оновлено 20:43

"Думська" повідомляє, що над Одеською областю зафіксовано збиття мінімум трьох дронів.

Оновлено 21:08

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що вчора російські військові вже запускали по території України безпілотні літальні апарати.

Чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики в Україні 10 лютого призвела до пошкоджень у шести областях.

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