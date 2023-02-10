Атака дронов. Украинцев предупредили об угрозе новых ударов

"Внимание! В Днепропетровской области воздушная тревога. В направлении области двигаются "Шахеды", - говорится в сообщении.

Жителей призывают перейти в укрытия.

Глава Николаевской ОВА Виталий Кима также заявил об атаке дронов в его регионе.

"У нас "балалайки" в области летают. Внимание", - говорится в сообщении.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что оккупанты снова запускают БПЛА "Шахед".

"Возможны пролеты над территорией района и звуки работы ПВО", - заявил Евтушенко.

Обновлено 20:25

Ким объяснил, что это "это их запланированная 3-я волна".

Обновлено 20:30

Глава Николаевской области сообщил, что предварительно были сбиты два вражеских дрона.

Обновлено 20:39

Ким сообщил о трех сбитых дронах в регионе.

Обновлено 20:43

"Думская" сообщает, что над Одесской областью зафиксировано минимум три сбитых дрона.