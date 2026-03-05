ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Атака дронов с шести направлений, около 100 - "Шахедов": детали удара по Украине

08:24 05.03.2026 Чт
2 мин
Есть попадания 18 беспилотников на 8 локациях
aimg Ірина Глухова
Атака дронов с шести направлений, около 100 - "Шахедов": детали удара по Украине Фото: РФ ночью запустила по Украине 155 дронов, около 100 из них - "Шахеды" (Getty Images)

В ночь на 5 марта российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками с пяти направлений. Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: РФ изменила тактику запусков "Шахедов": как Украина адаптируется к новым угрозам

Сколько дронов запустила РФ

По данным военных, атака началась с 18:30 4 марта.

Россия применила 155 ударных беспилотников различных типов, в частности:

  • Shahed;
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • беспилотники других типов.

Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".

Запуски осуществлялись с направлений Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 136 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов в восьми локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.

Атака дронов с шести направлений, около 100 - &quot;Шахедов&quot;: детали удара по Украине

Напомним, в течение зимы Украина пережила 14 массированных комбинированных атак со стороны российских войск. По стране выпустили более 700 ракет различных типов и тысячи дронов.

