Атака дронов с шести направлений, около 100 - "Шахедов": детали удара по Украине

В ночь на 5 марта российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками с пяти направлений. Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов запустила РФ

По данным военных, атака началась с 18:30 4 марта.

Россия применила 155 ударных беспилотников различных типов, в частности:

Shahed;

"Гербера";

"Италмас";

беспилотники других типов.

Около 100 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".

Запуски осуществлялись с направлений Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 136 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов в восьми локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.