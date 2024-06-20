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Атака дронов СБУ: пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить второй день

Четверг 20 июня 2024 00:59
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Атака дронов СБУ: пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить второй день Фото: Атака БПЛА на нефтебазу в Ростовской области (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

Пожар на нефтебазе "Азовпродукт" в Азове Ростовской области, возникший после атаки беспилотников Службы безопасности Украины 18 июня, не могут потушить второй день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По словам губернатора области, пожар не удается ликвидировать из-за разгерметизации второго резервуара.

Вчера в МЧС РФ заявили, что пожар локализован на площади 3,2 тыс кв м. О пострадавших там не сообщали.

Напомним, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области. В результате вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 5 тысяч кубических метров.

Источник РБК-Украина сообщил, что атаку организовала Служба безопасности Украины.

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