Удар дронів РФ по Харкову: через обстріл постраждала 61-річна жінка

Що відомо про атаку РФ на Харків

Починаючи приблизно з 03:10, у Харкові кілька разів було чути серію вибухів. Як з'ясувалося пізніше, ворог вчинив масований удар дронів, а саме - по територію одного з комунальних підприємств в Слобідському районі. На місці влучань фіксували пожежу. Крім того, житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.

Терехов і Синєгубов писали, що по Слобідському району було 8 влучань. Наразі інформація щодо руйнацій і пошкоджень уточнюється.

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