Удар дронов РФ по Харькову: из-за обстрела пострадала 61-летняя женщина

Что известно об атаке РФ на Харьков

Начиная примерно с 03:10, в Харькове несколько раз была слышна серия взрывов. Как выяснилось позже, враг совершил массированный удар дронов, а именно - по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе. На месте попаданий фиксировали пожар. Кроме того, жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения.

Терехов и Синегубов писали, что по Слободскому району было 8 попаданий. В настоящее время информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

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