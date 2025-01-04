Атака дронів на порт Усть-Луга у Ленінградській області: в ЦПД пояснили його важливість

"Протягом ночі на 4 січня невідомі безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області", - констатував він.

Чим порт Усть-Луга важливий

Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

"По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни", - каже Коваленко.

По-друге, за його словами, цей об'єкт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

"Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб", - зазначив військовий.

Також порт Усть-Луга - це своєрідна альтернатива європейським маршрутам.

"Через санкції РФ втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію. Також завдяки Усть-Лузі Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення", - додає Коваленко.

Усть-Лузький порт, як резюмують в ЦПД, фактично став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції.