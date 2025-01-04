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Атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области: в ЦПД объяснили его важность

Фото: в ЦПД объяснили важность порта в Усть-Луге для РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области 4 января. Этот порт является очень важным для России в контексте войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В ночь на 4 января неизвестные беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области", - констатировал он.

Чем порт Усть-Луга важен

Усть-Лужский порт играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности.

"Во-первых - это логистический хаб для обхода санкций. Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта для финансирования войны", - говорит Коваленко.

Во-вторых, по его словам, этот объект помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, а также является местом, куда прибывает и откуда уходит теневой флот.

"Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет РФ обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд", - отметил военный.

Также порт Усть-Луга - это своеобразная альтернатива европейским маршрутам.

"Из-за санкций РФ потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию. Также благодаря Усть-Луге Россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки", - добавляет Коваленко.

Усть-Лужский порт, как резюмируют в ЦПД, фактически стал инструментом экономического и военного выживания РФ в условиях изоляции.

Атака дронов на порт в Усть-Луге

4 января дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Он считается вторым по величине после Новороссийска.

Напомним, 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Усть-Луге произошел взрыв. Они стали следствием спецоперации СБУ.

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