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Атака дронів на Північну Осетію - операція ГУР, - джерело

Фото: ГУР влаштувало атаку на Північну Осетію (armyinform-com-ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

За атакою дронів на Північну Осетію стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Це сталося в ніч на 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел РБК-Україна, атака дронів на Північну Осетію - це операція Головного управління розвідки Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, російське міністерство оборони заявило, що нібито у Північній Осетії цієї ночі знищили один дрон. Голова регіону Сергій Мєняйло запевнив, що було три безпілотники, які "знищили". За його словами, дрони летіли на військовий аеродром. Ймовірно, йдеться про аеродром Моздок.

скриншот google.com.ua/maps

Що відомо про аеродром Моздок

Цей аеродром розташований у Північній Осетії. З відкритих джерел відомо, що там базується окремий 485-й окремий вертолітний полк Росії. 

Українці знають цей аеродром через те, що звідти злітають літаки МіГ-31К. Вони є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал" і причинами масштабної повітряної тривоги в Україні. Востаннє Росія застосовувала ці ракети 26 травня, і тоді їх не вдалося знищити.

Станом на кінець квітня 2024 року, за даними видання Defense Express, на аеродромі Моздок фіксували не лише літаки МіГ-31К, але й бомбардувальники Ту-22М3, літаки Су-25М та вертольоти різних типів.

Варто додати, що відстань від України (підконтрольних територій) до Північної Осетії становить щонайменше 900 кілометрів. Це перша атака дронів на Північну Осетію.

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Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУРВійна в УкраїніАтака дронів