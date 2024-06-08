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Росія заявила про атаку дронів на Північну Осетію: звідти злітають МіГи

Північна Осетія, Субота 08 червня 2024 11:37
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Росія заявила про атаку дронів на Північну Осетію: звідти злітають МіГи Фото: аеродром Моздок у Північній Осетії могли атакувати дрони (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявляє, що Північну Осетію намагалися атакувати українські дрони, а ціллю атаки нібито був аеродром. Там базуються літаки МіГ-31К та Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та главу республіки Сергія Мєняйло у Telegram.

Російське Міністерство оборони стверджує, що в ніч на 7 червня у Північній Осетії нібито збили один дрон. За словами глави регіони, були три безпілотники, які летіли на військовий аеродром.

Традиційно, як стверджують росіяни, жертв та руйнувань нібито немає.

Варто зазначити, що у Північній Осетії розташовують військовий аеродром Моздок. Як відомо, там базується окремий 485-й окремий вертолітний полк. Це один з аеродромів, звідти злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також профільне видання Defense Express повідомляло, що станом на 22 квітня 2024 року на аеродромі Моздок зафіксували шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки Су-25М та близько 20 гелікоптерів різних типів.

Варто додати, що це перша атака на Північну Осетію. Відстань до підконтрольних Україні територій становить не менше 900 кілометрів.

Чим небезпечні МіГ-31К

Зліт цього винищувача-перехоплювача у Росії завжди призводить до масштабної повітряної тривоги в Україні. Ці літаки є носіями ракет "Кинджал". Вони є небезпечними і складними цілями для української ППО.

"Кинджалам" можуть протистояти лише сучасні зенітно-ракетні комплекси. До весни 2023 року Україна не мала можливості знищувати ці ракети. Лише з передачею систем Patriot це стало можливим.

Востаннє Росія атакувала Україну "Кинджалами" у ніч на 26 травня. Тоді окупанти випустили дві ракети, але сили ППО не збили їх.

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