Атака дронів по Одеській області: пошкоджена припортова інфраструктура, є постраждалі

В Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, сталася пожежа, поранення отримали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Для атаки Ізмаїльського району ворог спрямовував кілька груп ударних дронів.
"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", - розповів чиновник.
Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних.
"Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - уточнив глава ОВА.
Цієї ночі, 13 вересня, війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.
В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.
Повітряна тривога в регіоні була скасована лише близько п'ятої години ранку.
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