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Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий

Ростовская область, Россия, Вторник 18 июня 2024 19:22
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Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские дроны ночью 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых видно сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжается пожар.

Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Журналисты отмечают, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.

Атака дронов на НПЗ в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака дронов на нефтебазу в городе Азов, в результате чего вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что сегодняшняя атака по нефтебазам в Ростовской области является спецоперацией СБУ.

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