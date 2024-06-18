Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий

Украинские дроны ночью 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых видно сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы" .

Журналисты отмечают, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.

Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжается пожар.

Атака дронов на НПЗ в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака дронов на нефтебазу в городе Азов, в результате чего вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что сегодняшняя атака по нефтебазам в Ростовской области является спецоперацией СБУ.

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