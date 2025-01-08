Атака дронів на нафтобазу в Енгельсі: в ЗМІ пояснили, чим особливий уражений об'єкт

Як пояснює Defense Express, на вищезгаданій авіабазі утримуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Перші використовуються звичайні види авіаційного палива - Т-1, ТС й РТ. Водночас другі бомбардувальники потребують паливо підвищеної щільності - Т-8В. Останнє ж й дає дуже специфічний жовтий колір "вихлопу".

Виробництво Т-8В є специфічним процесом й здійснюється не на кожному нафтопереробному заводі.

"На жаль знайти відомості щодо його виробництва у Росії не вдалось, але за часи СРСР палива підвищеної щільності вироблялись лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі (зараз "Ангарская нефтехимическая компания") та Оркську (зараз "Орскнефтеоргсинтез")", - додає Defense Express.

Якщо ж під час атаки вдалось уразити резервуари з паливом Т-8В, це дозволить певною мірою "приземлити" бомбардувальники Ту-160.

"Хоча об'єктивно РФ майже не використовує Ту-160 для ударів по Україні. Зокрема востаннє ворог їх використовував під час атаки 17 листопада 2024 року і це було вперше за 550 днів", - пише Defense Express.

Атака на нафтобазу у Енгельсі

У ніч на 8 січня в районі міста Енгельс, Росія, пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнула сильна пожежа. Пізніше російські ЗМІ почали писати про палаючий нафтооб'єкт.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив ураження російської нафтобази у Енгельсі.