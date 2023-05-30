Атака дронів на Москву розкрила проблеми російської ППО: думка експерта

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами експерта, ще 2022 року чимало російських ЗРК "Панцир-С" було знищено в Україні.

"Деяку їх частину і зараз виведено з території Росії, щоб прикривати передові підрозділи в зоні бойових дій. Тому їх недостатньо, щоб закривати весь повітряний простір хоча б уздовж кордону з Україною", - розповів Коваленко.

Інше питання - це ефективність "панцирів". За час війни в Сирії на авіабазі Хмеймім вони збивали близько 15-17% цілей. На відміну від ЗРК Тор-М2, ефективність яких становила приблизно 80-85%. Але останніх теж бракує, оскільки частину вже знищено в Україні, а частина прикриває окупаційну армію на лінії фронту.

"Тому Росія не може себе повноцінно забезпечити захист комплексами малого радіусу дії", - зазначив експерт.

Атака дронів на Москву та область 30 травня

У Москві сьогодні вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю.

Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Варто зазначити, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.