Атака дронів на Москву призвела до колапсу в аеропортах: відмінили понад 100 рейсів

В ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво"- відмінили та затримали понад 120 авіарейсів через масовану атаку дронів.
Про це повідомлило РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За підрахунками видання, у двох столичних аеропортах коригування розкладу торкнулися майже 40 рейсів на виліт та більше 80 на приліт.
Попередньо, в кілька літаків встигли сісти пасажири, після чого о 22:27 за місцевим часом у "Шереметьєво" та "Внуково" запровадили план "Ковер".
Частину рейсів перенесли наступного дня.
За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, увечері 2 вересня протиповітряна оборона збила 9 безпілотників, які летіли на столицю.
Станом на 00:27 3 вересня мер російської столиці повідомив про ніби-то збиті вже 10 дронів.
План "Ковер" у РФ - це спеціальний режим у повітряному просторі, який вводять у разі серйозної загрози, зокрема під час атак БпЛА або появи невідомих повітряних об’єктів.
Після оголошення "Ковра" цивільні літаки мають негайно залишити визначену зону або здійснити посадку, а роботу аеропортів можуть повністю обмежити.
Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів України.
РБК-Україна писало, що кількість скасуваннь в аеропортах Москви різко зросла після заяви Володимира Зеленського про закриття неба над Росією. Майже 30 рейсів не відбудуться.