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Атака дронів на Москву призвела до колапсу в аеропортах: відмінили понад 100 рейсів

01:02 03.09.2026 Чт
2 хв
В аеропортах столиці РФ ввели план "Ковер"
aimg Юлія Маловічко
Фото: аерлпорт Внуково в Москві (seoshnik)

В ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво"- відмінили та затримали понад 120 авіарейсів через масовану атаку дронів.

Про це повідомлило РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За підрахунками видання, у двох столичних аеропортах коригування розкладу торкнулися майже 40 рейсів на виліт та більше 80 на приліт.

Попередньо, в кілька літаків встигли сісти пасажири, після чого о 22:27 за місцевим часом у "Шереметьєво" та "Внуково" запровадили план "Ковер".

Частину рейсів перенесли наступного дня.

За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, увечері 2 вересня протиповітряна оборона збила 9 безпілотників, які летіли на столицю.

Станом на 00:27 3 вересня мер російської столиці повідомив про ніби-то збиті вже 10 дронів.

План "Ковер" у РФ - це спеціальний режим у повітряному просторі, який вводять у разі серйозної загрози, зокрема під час атак БпЛА або появи невідомих повітряних об’єктів.

Після оголошення "Ковра" цивільні літаки мають негайно залишити визначену зону або здійснити посадку, а роботу аеропортів можуть повністю обмежити.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів України.

РБК-Україна писало, що кількість скасуваннь в аеропортах Москви різко зросла після заяви Володимира Зеленського про закриття неба над Росією. Майже 30 рейсів не відбудуться.

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МоскваАвіасполученняАеропортАтака дронів