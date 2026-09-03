Атака дронов на Москву привела к коллапсу в аэропортах: отменили более 100 рейсов

По подсчетам издания, в двух столичных аэропортах корректировки расписания затронули около 40 рейсов на вылет и более 80 на прилет.

В несколько самолетов успели сесть пассажиры, после чего в 22:27 по местному времени в "Шереметьево" и "Внуково" ввели план "Ковер".

Часть рейсов была перенесена на следующий день.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 2 сентября противовоздушная оборона сбила 9 летевших на столицу беспилотников.

По состоянию на 00:27 3 сентября мэр российской столицы сообщил о якобы сбитых уже 10 дронах.

План "Ковер" в РФ - это специальный режим в воздушном пространстве, который вводится в случае серьезной угрозы, в том числе во время атак БпЛА или появления неизвестных воздушных объектов.

После объявления "Ковра" гражданские самолеты должны немедленно покинуть определенную зону или совершить посадку, а работу аэропортов могут полностью ограничить.