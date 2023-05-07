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Атака дронов на Крым. Россияне нафантазировали перехват более 20 беспилотников

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Воскресенье 07 мая 2023 17:14
Атака дронов на Крым. Россияне нафантазировали перехват более 20 беспилотников Фото: Россияне нафантазировали перехват более 20 беспилотников (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ пофантазировало, что за минувшую ночь оккупанты перехватили над акваторией Черного моря более 20 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

При этом советник гауляйтера Крыма по информационной политике Олег Крючков показал в Telegram один из беспилотников, который якобы ночью атаковали Крым.

"Посажен системами РЭБ", - заявил он.

Фото: беспилотник, который якобы атаковал ночью Крым (Telegram)

Напомним, что 4 мая во временно подконтрольном РФ украинском городе Севастополе на аэродроме "Бельбек" прогремели взрывы.

Также сообщалось, что 29 апреля в оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.

Добавим также, что Генштабе ВСУ тогда уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

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