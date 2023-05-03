"Атака" дронів на Кремль. У будівлі знаходяться робочий кабінет та квартира Путіна, - ЗМІ

У Сенатському палаці Кремля, який минулої ночі нібито атакували безпілотники, знаходяться робочий кабінет російського диктатора Володимира Путіна та його квартира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Faridaily .

Журналісти зазначають, що там Путін приймав голову Китаю Сі Цзіньпіна. Крім того, саме під куполом Сенатського палацу 21 лютого 2022 року відбулося позачергове засідання Ради безпеки РФ, після якого диктатор визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомляється, Сенатський палац - будівлю з великим куполом на території Кремля - чиновники називають першим корпусом. У ньому знаходяться кабінет та кремлівська квартира російського диктатора, робочі приміщення керівника адміністрації президента та його заступників, а також різноманітні зали засідань.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, на Кремль нібито було здійснено атаку за допомогою безпілотників. Росія одразу почала звинувачувати Україну.

До того ж Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через нібито атаку дронів на Кремль.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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