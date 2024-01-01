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Атака дронів на Київську область: ППО відпрацювала по цілях, уламки пошкодили будинки

Архівне фото: ППО відпрацювала по цілях у Київській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область. ППО України відпрацювала по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка і Офіс генерального прокурора.

"Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА", - йдеться у заяві.

За словами Кравченка, протягом цього часу в Київській області працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

Наслідки падіння уламків дронів

Очільник області повідомив, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. 

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано.

"Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки", - написав Кравченко.

Розпочато розслідування

На місцях події працюють прокурори та слідчо-оперативні групи. Вживаються заходи для документування воєнних злочинів РФ.

Фото: Наслідки падіння уламків дронів (t.me/pgo_gov_ua)

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Атака дронів

Раніше Київська ОВА повідомляла, що Російська Федерація влаштувала чергову атаку безпілотниками типу "Шахед" в Україні. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомляла, що в столиці було чути звуки вибухів

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