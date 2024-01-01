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У Києві оголошено тривогу. В області ППО працює по ворожих "Шахедах"

Понеділок 01 січня 2024 16:00
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У Києві оголошено тривогу. В області ППО працює по ворожих "Шахедах" Ілюстративне фото: у Київській області ППО працює по ворожих "Шахедах" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 1 січня, Російська Федерація влаштувала чергову атаку безпілотниками типу "Шахед" на Україну. У Києві та області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА, КМДА, Повітряні сили, та Карту повітряних тривог.

ППО у Київській області

Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожи безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано у повідомленні.

Тривога в Києві

О 15:49 сигнал повітряної тривоги було оголошено і в столиці.

"У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - написали в КМДА.

Як зазначили у Повітряних силах, групи ударних безпілотників рухались в напрямку Києва з південно-східного напрямку. Киян та гостей міста просять не ігнорувати сигнал тривоги.

Оновлено о 16:17.

За даними голови Київської ОВА, в передмісті столиці працює ППО.

"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

Тривога в інших областях

Варто зауважити, що станом на 15:57 сигнал тривоги оголошено також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві оголошено тривогу. В області ППО працює по ворожих &quot;Шахедах&quot;

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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