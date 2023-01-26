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Атака дронів на Київську область: у поліції показали наслідки

Фото: у поліції показали наслідки нічної атаки дронів на Київську область (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки ворожих безпілотників у Київській області пошкоджено 5 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих дронів під час нічної атаки. Частину "Шахедів" збили сили ППО, проте є й пошкодження цивільної інфраструктури через влучання.

"Так, внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів", - написав Нєбитов.

На щастя, потерпілих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

Уламок російської ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє постраждали.

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