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Атака дронів на Київ: жоден "Шахед" не досяг цілі, тривога тривала понад 9 годин

Фото: жоден дрон не досяг мети під час атаки РФ на Київ 5 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки РФ на Київ у ніч на 5 вересня, жодний дрон не досяг мети. Вони заходили не групами, тривога тривала більше 9 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань.

"Зараз столиця без потенційних повітряних загроз", - зазначив Попко.

Начальник КМВА також додав, що в столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. 

Обстріл РФ по Україні

Пізнього вечора, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривогу було оголошено і в інших областях України. Військові попереджали про загрозу балістики, також уночі була і загроза російських дронів.

Вже вранці, близько 7:00, у Києві були чутні звуки вибухів, працювала ППО. ППО працювала і у Київській області.

Крім того, в Білорусі також було чути вибухи, а в Гомельському районі білоруські військові збивали російські "Шахеди", які знову залетіли на територію країни.

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