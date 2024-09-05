У Києві чути звуки вибухів, працює ППО
Зранку, 5 вересня, у Києві було чути звуки вибухів. По ворожим дронам працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації, канал мера Києва Віталія Кличка та власного кореспондента.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА о 06:40.
Віталій Кличко о 06:42 підтвердив роботу ППО. Він також закликав людей перебувати в укриттях. Крім того, Кличко зазначив, що повітряна тривога у столиці триває всю ніч.
Хвилиною пізніше у Telegram Повітряних силах ЗСУ написали, що ворожий дрон зафіксовано в передмісті Києва.
Оновлено о 07:01
"У повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів. Не покидайте укриттів", - повідомив Кличко
Де оголошено тривогу
Карта повітряних тривог, станом на 06:45, виглядає наступним чином.
Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала декілька годин тривала майже по всій території країни. Її причиною стали ударні безпілотники росіян, які ворог почав запускати ще з вечора 4 вересня.
Крім того, декілька БпЛА росіян, якими вони атакували нашу країну, перетнули кордон Білорусі. Білоруські сили ППО збивали їх над Гомельським районом.
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