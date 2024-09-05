Атака дронов на Киев: ни один "Шахед" не достиг цели, тревога продолжалась более 9 часов

"Русские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они заходили преимущественно в одиночку, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений.

"Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз", - отметил Попко.

Начальник КМВА также добавил, что в столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов.