Атака дронів на Київ: уламки впали на Печерську, сталася пожежа
Через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та мер столиці Віталія Кличка.
"Внаслідок атаки ударних БпЛА Збройних Сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову", - передали в КМВА.
В адміністрації додали, що інформації щодо можливих постраждалих не надходило.
З'ясовуються деталі щодо наслідків.
Також в КМВА зазначили, що повітряна атака на столицю триває, й у місті працює ППО.
Київський міський голова підтвердив попередні дані щодо пожежі на Печерську.
"Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в не житловому приміщенні в Печерському районі. Всі служби прямують на місце", - розповів мер.
Оновлено: ще пожежі і постраждалий
Пізніше Кличко розповів, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку.
Міський голова розповів, що до медиків звернулася одна людина.
"Такоє є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", - додав він.
Оновлено: уточнено наслідки
Мер столиці Віталій Кличко пізніше розповів, що у житловому будинку на Печерську частково були зруйновані два верхніх поверхи.
"Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували", - передав він.
Атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що з вечора 31 грудня 2024 року російські окупанти запустили ударні безпілотники у бік України для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Близько сьомої години ранку в Київській області розпочалася робота ППО через безпілотники противника.
Пізніше у Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки.
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