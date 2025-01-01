Атака дронов на Киев: обломки упали на Печерске, произошел пожар

Из-за утренней российской воздушной атаки на Киев 1 января фиксируется падение обломков вражеской цели в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ) и мэра столицы Виталия Кличко .

"В результате атаки ударных БпЛА Вооруженных Сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, обломки упали на нежилую застройку", - передали в КГГА.

В администрации добавили, что информации о возможных пострадавших не поступало.

Выясняются детали относительно последствий.

Также в КГВА отметили, что воздушная атака на столицу продолжается, и в городе работает ПВО.

Киевский городской голова подтвердил предварительные данные о пожаре на Печерске.

"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.

Обновлено: еще пожар и пострадавший

Позже Кличко рассказал, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома.

Городской голова рассказал, что к медикам обратился один человек.

"Так есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе", - добавил он.

Обновлено: уточнены последствия

Мэр столицы Виталий Кличко позже рассказал, что в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.

"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - передал он.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера 31 декабря 2024 года российсике оккупанты запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.

Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.