Атака дронов на Киев: обломки упали на Печерске, произошел пожар
Из-за утренней российской воздушной атаки на Киев 1 января фиксируется падение обломков вражеской цели в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и мэра столицы Виталия Кличко.
"В результате атаки ударных БпЛА Вооруженных Сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, обломки упали на нежилую застройку", - передали в КГГА.
В администрации добавили, что информации о возможных пострадавших не поступало.
Выясняются детали относительно последствий.
Также в КГВА отметили, что воздушная атака на столицу продолжается, и в городе работает ПВО.
Киевский городской голова подтвердил предварительные данные о пожаре на Печерске.
"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.
Обновлено: еще пожар и пострадавший
Позже Кличко рассказал, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома.
Городской голова рассказал, что к медикам обратился один человек.
"Так есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе", - добавил он.
Обновлено: уточнены последствия
Мэр столицы Виталий Кличко позже рассказал, что в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.
"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - передал он.
Атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что с вечера 31 декабря 2024 года российсике оккупанты запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.
Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.
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