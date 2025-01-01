ua en ru
Ср, 01 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Атака дронов на Киев: обломки упали на Печерске, произошел пожар

Киев, Среда 01 января 2025 07:40
UA EN RU
Атака дронов на Киев: обломки упали на Печерске, произошел пожар Иллюстративное фото: в Киеве рассказали о последствиях дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из-за утренней российской воздушной атаки на Киев 1 января фиксируется падение обломков вражеской цели в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и мэра столицы Виталия Кличко.

"В результате атаки ударных БпЛА Вооруженных Сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, обломки упали на нежилую застройку", - передали в КГГА.

В администрации добавили, что информации о возможных пострадавших не поступало.

Выясняются детали относительно последствий.

Также в КГВА отметили, что воздушная атака на столицу продолжается, и в городе работает ПВО.

Киевский городской голова подтвердил предварительные данные о пожаре на Печерске.

"В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", - рассказал мэр.

Обновлено: еще пожар и пострадавший

Позже Кличко рассказал, что в Печерском районе столицы также есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома.

Городской голова рассказал, что к медикам обратился один человек.

"Так есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе", - добавил он.

Обновлено: уточнены последствия

Мэр столицы Виталий Кличко позже рассказал, что в жилом доме на Печерске частично были разрушены два верхних этажа.

"Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - передал он.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера 31 декабря 2024 года российсике оккупанты запустили в сторону Украині ударные беспилотники для очередной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Около семи часов утра в Киевской области началась работа ППО из-за беспилотников противника.

Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар Атака дронов
NEWS
Страховка подорожает? Новые правила для "автогражданки" и "Зеленой карты" с 1 января
Страховка подорожает? Новые правила для "автогражданки" и "Зеленой карты" с 1 января
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное