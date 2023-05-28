Атака дронов на Киев: обломки упали на АЗС, есть жертвы

В ночь на 28 мая россияне массированно атакуют Киев "шахедами", в результате падения обломков дрона произошел пожар на АЗС, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Сообщается, что трагедия произошла в Голосеевском районе столицы. Три человека пострадали, еще один - погиб.

"Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – отметили в КГВА.

Позже в КГВА заявили, что предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась.

А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар произошел на АЗС в Соломенском районе города. Там госпитализировали 35-летнюю женщину, а 41-летний мужчина погиб.

Ночная воздушная атака 28 мая

В ночь на 28 мая, была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Мониторинговые группы, а позже и власти, сообщили о запуске противником дронов-камикадзе типа Shahed.

Позже стало известно, что основной целью Киева. Взрывы раздавались в Святошинском, Голосеевском, Печерском районах города. Так, на крыше 9-этажки произошел пожар.

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