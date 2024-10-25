Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі загинула людина

Внаслідок влучання російського ударного безпілотника у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва загинула людина. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.
За його інформацією, пожежу в будинку локалізували. Рятувально-пошукова операція триває.
Оновлено о 23:42. Уже пʼятеро постраждалих в будинку в Соломʼянському районі, повідомив Кличко. Одного із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Попередньо, одна людина загинула.
Нагадаємо, сьогодні ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.
Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.
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