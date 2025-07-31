Атака дронів на Київ: під ударом Солом’янський район, горять квартири, є постраждалі

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

Коментуючи цю заяву, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії.

Раніше в Україні поширювалися повідомлення про те, що РФ нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну та буде випускати за ніч по тисячі безпілотників.

"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - заявляв Ігнат, відповідаючи на ці повідомлення.