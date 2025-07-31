Атака дронов на Киев: под ударом Соломенский район, горят квартиры, есть пострадавшие

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке вражеских дронов. Под ударом был Соломенский район, возникли пожары, есть пострадавшие.
РБК-Украина собрало все, что известно об атаке дронов на столицу.
Главное:
Взрывы в Киеве начали раздаваться с 23:00 30 июля, в городе работала противовоздушная оборона.
Воздушные силы ВСУ и местные власти сообщали, что город атакуют с разных направлений. Мониторинговые группы писали о десятках беспилотников в направлении Киева.
Больше всего пострадал Соломенский район, там:
По данным ГСЧС, также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений
Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Святошинском районе также зафиксировали последствия на нескольких локациях.
Фото: спасатели показали последствия удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
По словам Ткаченко, по состоянию на 2:50 в Киеве количество пострадавших возросло до восьми человек. Среди раненых есть двое детей.
Однако, по данным спасателей, предварительно известно о четырех пострадавших в столице.
Напомним, на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.
Комментируя это заявление, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию об усилении атак России.
Ранее в Украине распространялись сообщения о том, что РФ якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и будет выпускать за ночь по тысяче беспилотников.
"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - заявлял Игнат, отвечая на эти сообщения.