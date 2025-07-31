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Атака дронов на Киев: под ударом Соломенский район, горят квартиры, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: РФ массированно атаковала Киев ночью 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке вражеских дронов. Под ударом был Соломенский район, возникли пожары, есть пострадавшие.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаке дронов на столицу.

Главное:

  • Россияне атаковали Киев с разных направлений.
  • Больше всего повреждений в Соломенском районе.
  • Возникло несколько пожаров, горели квартиры.
  • Известно о 8 пострадавших, среди них - дети.

Взрывы в Киеве начали раздаваться с 23:00 30 июля, в городе работала противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ и местные власти сообщали, что город атакуют с разных направлений. Мониторинговые группы писали о десятках беспилотников в направлении Киева.

Больше всего пострадал Соломенский район, там:

  • Обломки дрона упали возле трехэтажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже.
  • По другому адресу горела квартира на 6 этаже в семиэтажном жилом доме. Пожар локализовали. Медики госпитализировали одного пострадавшего.
  • Также произошло возгорание на первом этаже нежилого здания.
  • Еще по одному адресу зафиксировали падение обломков БпЛА на верхний этаж девятиэтажного жилого дома.
  • Во дворах домов, где упали обломки, горели авто.
  • Пожары зафиксированы еще на нескольких локациях нежилой застройки.

По данным ГСЧС, также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Святошинском районе также зафиксировали последствия на нескольких локациях.

 

Фото: спасатели показали последствия удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Пострадавшие

По словам Ткаченко, по состоянию на 2:50 в Киеве количество пострадавших возросло до восьми человек. Среди раненых есть двое детей.

Однако, по данным спасателей, предварительно известно о четырех пострадавших в столице.

Массированные атаки РФ

Напомним, на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.

Комментируя это заявление, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию об усилении атак России.

Ранее в Украине распространялись сообщения о том, что РФ якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и будет выпускать за ночь по тысяче беспилотников.

"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - заявлял Игнат, отвечая на эти сообщения.

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КиевВойна в УкраинеАтака дронов