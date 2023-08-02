Атака дронів по Харкову та передача САУ Zuzana 2 для ЗСУ: новини за 1 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на заході Запорізької області. Окупанти занепокоєні здатністю своєї армії захистити Урожайне.

У Чернігівську область намагалася прорватися російська ДРГ

Вночі 4-х озброєних осіб було помічено прикордонниками за допомогою тепловізорів. Після чого по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.

Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ. Противник в чергове зазнавав втрат та не досяг поставленої мети.

На Полтавщині затримали чиновника військкомату, який за хабарі допомагав ухилятися від армії

СБУ викрила співробітника Миргородського ТЦК. За 6 тисяч доларів чиновник виготовляв для ухилянтів документи, з якими ті могли виїхати з України.

Посадовця спіймали "на гарячому", коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

У Зеленського відкинули звинувачення РФ про нібито атаку на кораблі у Чорному морі

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів Москві на звинувачення щодо "атаки морських дронів".

"Безумовно, такі заяви російських офіційних осіб є вигадкою і не містять жодної частки правди. Україна не нападала, не атакує і не буде нападати на цивільні судна, а також на будь-які інші цивільні об’єкти", - сказав Подоляк у коментарі ЗМІ.

Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян

"За минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 (квадратних кілометрів - ред.) було звільнено за минулий тиждень, і разом - більше ніж 204 квадратних кілометри", - розповіла чиновниця.

Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Виробництво САУ для українських військових спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - йдеться у заяві.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

З'явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту

Супутникові знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік.

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", - написав він.

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок цього було пошкоджено дорожнє полотно на прольотах мосту

Окупанти завдають ударів по Харкову та області

Росіяни запустили іранські "Шахеди" по Харкову. Ворог завдав удару по Шевченківському і Салтівському районах міста. Пошкоджені будівлі гуртожитку і спортивної споруди. Був поранений охоронець.

Обстріл Харкова: один з "Шахедів" влучив у гуртожиток

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", - зазначив мер міста.

Екс-міністр екології відбувся штрафом у справі про хабар для САП

Колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський часів Януковича отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Він був фігурантом справи про хабар правоохоронцям.

Польща підтвердила порушення свого повітряного простору білоруськими вертольотами

Під час навчань двоє вертольотів Білорусі залетіли в небо Польщі та пролетіли над Біловежою, повідомляли місцеві жителів та публікували фото і відео.

Спочатку польські військові заперечили порушення з боку білорусів, адже радари нічого не виявили. Однак згодом Міноборони Польщі таки підтвердило інформацію.

Білоруські вертольоти залетіли на низькій висоті, тому радари їх не помітили. Міноборони Польщі вже повідомило про інцидент в НАТО.