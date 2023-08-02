Атака дронов по Харькову и передача СаУ Zuzana 2 для ВСУ: новости за 1 августа

Война России против Украины: последние новости

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Оккупанты обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

В Черниговскую область пыталась прорваться российская ДРГ

Ночью 4-х вооруженных лиц были замечены пограничниками с помощью тепловизоров. После чего по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад.

Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из пограничного отряда и ВСУ. Противник в очередной раз нес потери и не достиг поставленной цели.

В Полтавской области задержали чиновника военкомата, который за взятки помогал уклоняться от армии

СБУ разоблачила сотрудника Миргородского ТЦК. За 6 тысяч долларов чиновник изготавливал для уклоняющихся документы, с которыми те могли уехать из Украины.

Чиновника поймали "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

У Зеленского отвергли обвинения РФ о якобы атаке на корабле в Черном море

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил Москве на обвинения в "атаки морских дронов".

"Безусловно, такие заявления российских официальных лиц выдумки и не содержат никакой доли правды. Украина не нападала, не атакует и не будет нападать на гражданские суда, а также на какие-либо другие гражданские объекты", - сказал Подоляк в комментарии СМИ.

Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян

"За прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там уволено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 (квадратных километров - ред.) было уволено за прошедшую неделю, и вместе - более 204 квадратных километров ", – рассказала чиновница.

Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Производство САУ для украинских военных совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

"Помощь Украине - это совместные усилия для продолжительного мира, уважения свобод и ценностей", - говорится в заявлении.

Зузана 2

Следует заметить, что САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

Спутниковые снимки опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – написал он.

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, в результате чего было повреждено дорожное полотно на пролетах моста.

Оккупанты наносят удары по Харькову и области.

Россияне запустили иранские "Шахеды" по Харькову. Враг нанес удар по Шевченковскому и Салтовскому районам города. Повреждены здания общежития и спортивного сооружения. Был ранен охранник.

Обстрел Харькова: один из "Шахедов" попал в общежитие

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - отметил мэр города.

Экс-министр экологии отделался штрафом по делу о взятке для САП

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский времен Януковича получил штраф в размере 68 тысяч гривен. Он был фигурантом дела о взятках правоохранителям.

Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства белорусскими вертолетами

Во время учений два вертолета Беларуси залетели в небо Польши и пролетели над Беловежью, сообщали местные жители и публиковали фото и видео.

Сначала польские военные отрицали нарушения со стороны белорусов, ведь радары ничего не обнаружили. Однако впоследствии Минобороны Польши подтвердило информацию.

Белорусские вертолеты залетели на низкой высоте, поэтому радары их не заметили. Минобороны Польши уже сообщило об инциденте в НАТО.