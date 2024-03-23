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Атака дронів по Харкову: є влучання у комунальну установу і поранений цивільний

Харків, Субота 23 березня 2024 08:59
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Атака дронів по Харкову: є влучання у комунальну установу і поранений цивільний Фото: через обстріл дронів у Харкові 23 березня поранено цивільного чоловіка (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронів по Харкову 23 березня зафіксовано "приліт" у одну з комунальних установ. Поранення отримав і цивільний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"00:10 місто Харків було під обстрілом БПЛА "Шахед". Влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі", - розповів він.

Як зазначив голова ОВА, під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку.

Обстріл Харкова

Після півночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб, поранення отримали поліцейський та рятувальник.

Зазначимо, що Харків окупанти накрили ракетами і вчора, 22 березня. Місто залишилося без світла. Детальніше про масований комбінований удар по Україні, який призвів до блекауту у Харкові, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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