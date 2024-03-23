Атака дронів по Харкову: є влучання у комунальну установу і поранений цивільний

Під час атаки дронів по Харкову 23 березня зафіксовано "приліт" у одну з комунальних установ. Поранення отримав і цивільний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"00:10 місто Харків було під обстрілом БПЛА "Шахед". Влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі", - розповів він. Як зазначив голова ОВА, під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку.