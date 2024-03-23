Атака дронов по Харькову: есть попадание в коммунальное учреждение и раненый гражданский
Во время атаки дронов по Харькову 23 марта зафиксирован "прилет" в одно из коммунальных учреждений. Ранения получил и гражданский мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"00:10 город Харьков был под обстрелом БПЛА "Шахед". Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания", - рассказал он.
Как отметил глава ОВА, во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина из рядом расположенного частного дома.
Обстрелы Харькова
После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб, ранения получили полицейский и спасатель.
Отметим, что Харьков оккупанты накрыли ракетами и вчера, 22 марта. Город остался без света. Подробнее про массированный комбинированный удар по Украине, который привел к блекауту в Харькове, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.