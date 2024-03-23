Атака дронов по Харькову: есть попадание в коммунальное учреждение и раненый гражданский

Во время атаки дронов по Харькову 23 марта зафиксирован "прилет" в одно из коммунальных учреждений. Ранения получил и гражданский мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"00:10 город Харьков был под обстрелом БПЛА "Шахед". Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания", - рассказал он. Как отметил глава ОВА, во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина из рядом расположенного частного дома.