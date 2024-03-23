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Атака дронов по Харькову: есть попадание в коммунальное учреждение и раненый гражданский

Харьков, Суббота 23 марта 2024 08:59
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Атака дронов по Харькову: есть попадание в коммунальное учреждение и раненый гражданский Фото: из-за обстрела дронов по Харькову 23 марта ранен гражданский мужчина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов по Харькову 23 марта зафиксирован "прилет" в одно из коммунальных учреждений. Ранения получил и гражданский мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"00:10 город Харьков был под обстрелом БПЛА "Шахед". Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина из рядом расположенного частного дома.

Обстрелы Харькова

После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб, ранения получили полицейский и спасатель.

Отметим, что Харьков оккупанты накрыли ракетами и вчера, 22 марта. Город остался без света. Подробнее про массированный комбинированный удар по Украине, который привел к блекауту в Харькове, читайте в материале РБК-Украина.

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