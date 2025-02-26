Атака дронів: у Харкові зафіксовано три прильоти, пошкоджено багатоповерхівку

Російські ударні безпілотники атакували Харків. Прильоти ворожих БпЛА зафіксовані у двох районах міста, один з дронів влучив у багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
За його словами, у місті зафіксовані три прильоти у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Згодом Терехов повідомив про удар БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі міста. Інформація щодо постраждалих також уточнюється.
За словами Ігоря Терехова, внаслідок прильоту по багатоповерхівці у Київському районі Харкова постраждали двоє осіб.
Нагадаємо, ввечері у вівторок, 25 лютого, російські терористи одночасно з кількох напрямків запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".
Близько півночі моніторингові канали повідомили про вибухи у Харкові з інтервалом у дві хвилини.
Тим часом у Бучанському районі в Київській області ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. На місці прильоту спалахнула пожежа.
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