Атака дронів: у Харкові зафіксовано три прильоти, пошкоджено багатоповерхівку

За його словами, у місті зафіксовані три прильоти у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Згодом Терехов повідомив про удар БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі міста. Інформація щодо постраждалих також уточнюється.

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За словами Ігоря Терехова, внаслідок прильоту по багатоповерхівці у Київському районі Харкова постраждали двоє осіб.