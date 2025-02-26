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Атака дронов: в Харькове зафиксировано три прилета, повреждена многоэтажка

Фото: российский дрон попал в многоэтажку в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. Прилеты вражеских БпЛА зафиксированы в двух районах города, один из дронов попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

По его словам, в городе зафиксированы три прилета в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Терехов сообщил об ударе БпЛА по многоэтажке в Киевском районе города. Информация о пострадавших также уточняется.

Обновлено 1:06

По словам Игоря Терехова, в результате прилета по многоэтажке в Киевском районе Харькова пострадали два человека.

Воздушная атака России

Напомним, вечером во вторник, 25 февраля, российские террористы одновременно с нескольких направлений запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед".

Около полуночи мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Харькове с интервалом в две минуты.

Тем временем в Бучанском районе в Киевской области вражеский БПЛА попал в жилой дом. На месте прилета вспыхнул пожар.

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Атака дронов