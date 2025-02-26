Атака дронов: в Харькове зафиксировано три прилета, повреждена многоэтажка

По его словам, в городе зафиксированы три прилета в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Терехов сообщил об ударе БпЛА по многоэтажке в Киевском районе города. Информация о пострадавших также уточняется.

Обновлено 1:06

По словам Игоря Терехова, в результате прилета по многоэтажке в Киевском районе Харькова пострадали два человека.