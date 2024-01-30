Атака дронів на Харків: зафіксовано влучання в житловий будинок, є постраждалі

Постраждалі

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Ігор Терехов також повідомив, що постраждало троє людей - всі у легкій формі.

Що відомо про руйнування

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив Синєгубов.

Терехов заявив, що у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки, є поневічені авто.

Раніше мер Харкова повідомив, про удар "шахеда" по району житлової забудови міста. Він також додав, що виникла пожежа на місті потрапляння.

Обстріл Харкова 30 січня

Близько 16-ї години 30 січня, у Харкові чули серію вибухів під час повітряної тривоги . Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".

Ввечері 30 січня у Харкові знову пролунала серія вибухів. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що ударні дрони типу "Shahed" в районі Харкова.